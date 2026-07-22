Ako danas vozite kamion ka granici, proverite gde vas čeka najduže zadržavanje

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
Ako danas vozite kamion ka granici, proverite gde vas čeka najduže zadržavanje

Vozači teretnih vozila na graničnom prelazu Šid danas mogu da očekuju najduža zadržavanja, koja traju do pet sati, prema podacima Uprave granične policije.

Na Horgošu čekaju oko sat vremena, dok je na Batrovcima potrebno oko četiri sata. Za putnička vozila situacija na graničnim prelazima je povoljnija, bez zadržavanja, saopštava Auto-moto savez Srbije (AMSS). Takođe, na naplatnim stanicama na auto-putevima nema čekanja. Vremenski uslovi su uglavnom povoljni za vožnju, ali je potrebna opreznost zbog mogućih kratkotrajnih pljuskova u pojedinim delovima Srbije. Trenutno je saobraćaj umerenog intenziteta, ali se do kraja
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