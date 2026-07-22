Dve snažne serije potresa u Peruu: Broje se mrtvi, stotine bez krova, istorijski krst sravnjen sa zemljom

Najmanje pet osoba je poginulo, a 21 je povređena u dva zemljotresa koja su pogodila planinsko područje Perua, saopštio je direktor Nacionalnog instituta za civilnu zaštitu te zemlje Luis Vaskes.

On je naveo da preliminarni podaci pokazuju da je uništeno oko 48 kuća, dok je još 18 oštećeno, zbog čega je pogođeno oko 300 ljudi, kojima su obezbeđeni šatori. Vaskes je rekao da su spasilačke ekipe i vatrogasci rano jutros stigli u pogođena područja kako bi uklonili ruševine, pošto postoji bojazan da se ispod njih nalaze zatrpane osobe. Prema podacima Nacionalnog seizmološkog centra Perua, zemljotresi magnitude 5,1 i 3,7 pogodili su u subotu uveče provinciju