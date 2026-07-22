Finac sipao gorivo na pumpi kod Ražnja, pa pobegao bez plaćanja: Policija ga identifikovala i uhapsila

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu uhapsili su državljanina Finske T.

M. A. (42) zbog sumnje da je izvršio krivično delo krađa. Kako je saopšteno iz policije, on se sumnjiči da je na jednoj benzinskoj pumpi u okolini Ražnja sipao gorivo u svoj automobil, a potom se udaljio ne plativši račun. Policijski službenici su intenzivnim operativnim radom identifikovali osumnjičenog, nakon čega je pronađen i uhapšen po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Aleksincu. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu