Granica im je godinama određivala život: Konačno stiže olakšanje za ljude iz dva srpska sela

Blokada graničnog prelaza Neštin između Srbije i Hrvatske prekinuta je u ponedeljak uveče, posle sedam dana protesta, kada su meštani Neština i Vizića prihvatili privremeni dogovor koji će im omogućiti da narednih godinu dana, uz posebne nacionalne olakšice predviđene evropskim pravilima, koriste najkraći put preko Hrvatske do centra svoje opštine - Bačke Palanke. Protest je organizovan jer je primena evropskog Sistema evidencije ulaska i izlaska (EES) napravila