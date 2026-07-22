Granica im je godinama određivala život: Konačno stiže olakšanje za ljude iz dva srpska sela

Telegraf pre 57 minuta  |  Telegraf Biznis/Tanjug
Granica im je godinama određivala život: Konačno stiže olakšanje za ljude iz dva srpska sela
Blokada graničnog prelaza Neštin između Srbije i Hrvatske prekinuta je u ponedeljak uveče, posle sedam dana protesta, kada su meštani Neština i Vizića prihvatili privremeni dogovor koji će im omogućiti da narednih godinu dana, uz posebne nacionalne olakšice predviđene evropskim pravilima, koriste najkraći put preko Hrvatske do centra svoje opštine - Bačke Palanke. Protest je organizovan jer je primena evropskog Sistema evidencije ulaska i izlaska (EES) napravila
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