Kako Karlik Džons igra, navijači Partizana će biti oduševljeni: U Americi umalo stigao i do tripl-dabl učinka

Vreme između dve sezone, najbolji košarkaš Partizana, Karlik Džons je odlučio da provede u Sjedinjenim Američkim Državama, konkretno u Sinsinatiju.

Reprezentativac Južnog Sudana rešio je da se i tokom pauze posveti košarci, tako da trenutno nastupa u tamošnjoj "Smit ligi". I može se reći da pokazuje odlične partije, što može da raduje navijače Partizana pred početak nove sezone. Jasno je da Karlik Džons kvalitetom odskače od svih. Plejmejker Partizana je imao umalo i tripl-dabl učinak na ovoj utakmici, pošto se ka njemu kretao sa svojih 19 poena, 11 skokova i sedam asistencija. Može se reći da bi navijači