Srednji kurs dinara za evro u sredu 117,4060 dinara

Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće danas 117,4060 dinara, što je neznatna promena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je neznatno promenjen i iznosi 102,8434 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 0,4 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou za 2,5 odsto, a od početka godine za 2,8 odsto. (Telegraf.rs/Tanjug)