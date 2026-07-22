Svetsko fudbalsko prvenstvo 2034. igraće se 2035. godine?

Svetsko prvenstvo u fudbalu 2034. godine moglo bi da donese presedan kakav do sada nije viđen.

Prema pisanju britanskog lista "San" (The Sun), postoji mogućnost da se Mundijal u Saudijskoj Arabiji ne odigra tokom 2034, već da bude pomeren i završen tek početkom 2035. godine. FIFA se već suočava sa velikim izazovom zbog organizacije turnira u zemlji poznatoj po visokim temperaturama tokom letnjih meseci. Zbog toga je prvobitna ideja bila da termin bude sličan Svetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine, kada je takmičenje održano u novembru i decembru. Ipak,