Svetsko fudbalsko prvenstvo 2034. igraće se 2035. godine?

Telegraf pre 14 minuta  |  Telegraf.rs
Svetsko fudbalsko prvenstvo 2034. igraće se 2035. godine?

Svetsko prvenstvo u fudbalu 2034. godine moglo bi da donese presedan kakav do sada nije viđen.

Prema pisanju britanskog lista "San" (The Sun), postoji mogućnost da se Mundijal u Saudijskoj Arabiji ne odigra tokom 2034, već da bude pomeren i završen tek početkom 2035. godine. FIFA se već suočava sa velikim izazovom zbog organizacije turnira u zemlji poznatoj po visokim temperaturama tokom letnjih meseci. Zbog toga je prvobitna ideja bila da termin bude sličan Svetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine, kada je takmičenje održano u novembru i decembru. Ipak,
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