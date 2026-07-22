Tanasković reizabran na čelo ISF, Macut: Svaki šampion počinje na školskom igralištu

Telegraf pre 42 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Tanasković reizabran na čelo ISF, Macut: Svaki šampion počinje na školskom igralištu

BEOGRAD, 21. jula (Tanjug) - Čuveni srpski odbojkaš Željko Tanasković danas je u Beogradu na Generalnoj skupštini Međunarodne federacije za školski sport (ISF) reizabran na funkciju predsednika ISF-a.

Ponovni izbor Tanaskovića, koji je bio i jedini kandidat, bio je centrani događaj Generalne skupštine ISF-a, na kojoj učestvuju predstavnici više od 100 zemalja. Skupštini je prisustvovao i premijer Đuro Macut, koji je tom prilikom poručio da školski sport prevazilazi granice i jezike i predstavlja univerzalnu platformu na kojoj mladi usvajaju najvažnije životne vrednosti - timski duh, disciplinu, poštovanje, odgovornost i prijateljstvo. "Srbija je zemlja sporta.
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