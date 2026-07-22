Direktor Mosada tajno doleteo u Vašington pre dve nedelje: Američki mediji tek danas to otkrili - zna se da je uzrok Iran

DIREKTOR izraelske obaveštajne službe Mosad Roman Gofman otputovao je pre dve nedelje u Vašington kako bi sa američkim bezbednosnim zvaničnicima razgovarao o ratu sa Iranom, preneli su danas američki mediji pozivajući se na dva neimenovana izvora upoznata sa situacijom.

Foto: AI generated Američki portal Aksios navodi da je to bila prva Gofmanova poseta Vašingtonu od stupanja na dužnost novog šefa Mosada, prenosi Tajms of Izrael. Roman Gofman se sastao sa direktorom CIA Džonom Retklifom i zvaničnicima Bele kuće, navodi se u izveštaju u kojem se kaže da poseta visoke izraelske delegacije upriličena u pokušaju da se američki predsednik Donald Tramp ubedi da bombarduje lokaciju Pikejks Mauntin gde je, kako se veruje, Iran prebacio