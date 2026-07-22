Tanjga pred četvorostrukog prvaka Evrope! "Uz ovo ćemo ostvariti povoljan rezultat!"

Trener fudbalera Vojvodine Miroslav Tanjga izjavio je da njegova ekipa sa optimizmom dočekuje prvi meč drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije protiv Ajaksa, koji će biti odigran sutra od 20 časova na stadionu "Karađorđe" u Novom Sadu.

FK Vojvodina N.Mihajlović Tanjga je rekao da je Vojvodina u prethodnim utakmicama pokazala karakter, ali da je Ajaks rival izuzetnog kvaliteta i evropskog renomea, zbog čega njegova ekipa mora da bude maksimalno koncentrisana. "Ne potcenjujemo protivnika, ali ne potcenjujemo ni sebe. Ajaks je veliki klub sa bogatom tradicijom i ozbiljnim ulaganjima, ali verujem da ćemo uz veliku želju, agresivnost i borbenost dati sve od sebe kako bismo ostvarili pozitivan