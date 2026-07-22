Tanjga pred četvorostrukog prvaka Evrope! "Uz ovo ćemo ostvariti povoljan rezultat!"

Večernje novosti pre 54 minuta
Tanjga pred četvorostrukog prvaka Evrope! "Uz ovo ćemo ostvariti povoljan rezultat!"

Trener fudbalera Vojvodine Miroslav Tanjga izjavio je da njegova ekipa sa optimizmom dočekuje prvi meč drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije protiv Ajaksa, koji će biti odigran sutra od 20 časova na stadionu "Karađorđe" u Novom Sadu.

FK Vojvodina N.Mihajlović Tanjga je rekao da je Vojvodina u prethodnim utakmicama pokazala karakter, ali da je Ajaks rival izuzetnog kvaliteta i evropskog renomea, zbog čega njegova ekipa mora da bude maksimalno koncentrisana. "Ne potcenjujemo protivnika, ali ne potcenjujemo ni sebe. Ajaks je veliki klub sa bogatom tradicijom i ozbiljnim ulaganjima, ali verujem da ćemo uz veliku želju, agresivnost i borbenost dati sve od sebe kako bismo ostvarili pozitivan
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Pre dve godine pritisak je bio veći! Rosić o velikim očekivanjima protiv holandskog giganta: Kada počne utakmica onda smo…

Pre dve godine pritisak je bio veći! Rosić o velikim očekivanjima protiv holandskog giganta: Kada počne utakmica onda smo ravnopravni

Dnevnik pre 24 minuta
UŽIVO: Železničar dočekuje Bragu u 2. kolu kvalifikacija za LK

UŽIVO: Železničar dočekuje Bragu u 2. kolu kvalifikacija za LK

Sport klub pre 24 minuta
Tanjga: Ne potcenjujemo Ajaks, ali ni sebe

Tanjga: Ne potcenjujemo Ajaks, ali ni sebe

RTS pre 34 minuta
Uživo, Železničar - Braga: Istorija srpskog fudbala piše se u Pančevu

Uživo, Železničar - Braga: Istorija srpskog fudbala piše se u Pančevu

Mondo pre 8 minuta
Tanjga: Ne smemo da precenimo Ajaks, ali ni da potcenimo sebe

Tanjga: Ne smemo da precenimo Ajaks, ali ni da potcenimo sebe

Sport klub pre 9 minuta
Tanjga: Ajaks je veliki klub, ne potcenjujemo protivnika, ali ni sebe

Tanjga: Ajaks je veliki klub, ne potcenjujemo protivnika, ali ni sebe

Politika pre 39 minuta
Braga će imati podršku devet navijača protiv Železničara u Pančevu, oni su najverniji

Braga će imati podršku devet navijača protiv Železničara u Pančevu, oni su najverniji

Telegraf pre 3 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalKarađorđeVojvodinaNovi SadAjaxFK VojvodinaAjaks

Sport, najnovije vesti »

Pep Gvardiola dobija novi posao sa “neograničenim ovlašćenjima”

Pep Gvardiola dobija novi posao sa “neograničenim ovlašćenjima”

Danas pre 39 minuta
Nije dobar za Englesku i Tuhela, ali jeste za Siti i Maresku

Nije dobar za Englesku i Tuhela, ali jeste za Siti i Maresku

Danas pre 1 sat
„Banksi iz Barse“ posvetio mural Feranu, secesionisti ga uništili

„Banksi iz Barse“ posvetio mural Feranu, secesionisti ga uništili

Sport klub pre 34 minuta
FIFA se oglasila: Ovo je idealni tim Mundijala 2026. godine! (foto)

FIFA se oglasila: Ovo je idealni tim Mundijala 2026. godine! (foto)

Hot sport pre 3 minuta
Zvezda zove na derbi: Poznate cene karata za okršaj sa Vojvodinom!

Zvezda zove na derbi: Poznate cene karata za okršaj sa Vojvodinom!

Hot sport pre 34 minuta