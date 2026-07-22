Zelenski pred ponorom: Tri ukrajinska političara imaju veću podršku

VLADIMIR Zelenski je zauzeo tek četvrto mesto na listi ličnosti koje u Ukrajini uživaju podršku građana, pokazuju ankete.

Foto: Tanjug/AP Photo/Ebrahim Noroozi (STF) Prema najnovijem istraživanju „Rejting grupe“, najveće poverenje ima aktuelni ambasador Ukrajine u Londonu i nekadašnji glavnokomandujući ukrajinske vojske Valerij Zalužni – 70 odsto. Na drugom mestu je nedavno smenjeni ministar odbrane Mihail Fjodorov sa podrškom 65 odsto anketiranih, a zatim i šef kabineta Zelenskog – Kiril Budanov sa podrškom od 62 odsto (u Rusiji na listi ekstremista). Zelenskog podržava 59 odsto