Draža Petrović: Ovo je moja lista 10 romana koje nisam pročitao

Velike priče pre 45 minuta  |  Piše Dragoljub Draža Petrović
Draža Petrović: Ovo je moja lista 10 romana koje nisam pročitao

Zanimljiv je i izbor 100 najboljih knjiga koje sam pozajmio prijateljima, rodbini i poznanicima na čitanje i nikada mi ih nisu vratili

Ante Tomić i Dragoljub Draža Petrović se na sajtu Velike priče dopisuju u kolumni “Jesi li video ovo?” Marljivi kolumnisto Tomiću, Zapitao si se na kraju prošlog pisma – kako su Basara i Jergović uzeli pauzu od svog dopisivanja na istom ovom mestu sve do septembra i je li ta privilegija rezervisana samo za naše književne klasike, ili i mi, novinarska boranija, imamo pravo na godišnji? I sam znaš, moj Ante, da je novinarstvo najgora profesija, ako izuzmemo kelnere i
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