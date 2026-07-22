Draža Petrović: Ovo je moja lista 10 romana koje nisam pročitao

Zanimljiv je i izbor 100 najboljih knjiga koje sam pozajmio prijateljima, rodbini i poznanicima na čitanje i nikada mi ih nisu vratili

Ante Tomić i Dragoljub Draža Petrović se na sajtu Velike priče dopisuju u kolumni “Jesi li video ovo?” Marljivi kolumnisto Tomiću, Zapitao si se na kraju prošlog pisma – kako su Basara i Jergović uzeli pauzu od svog dopisivanja na istom ovom mestu sve do septembra i je li ta privilegija rezervisana samo za naše književne klasike, ili i mi, novinarska boranija, imamo pravo na godišnji? I sam znaš, moj Ante, da je novinarstvo najgora profesija, ako izuzmemo kelnere i