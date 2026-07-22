Vida Davidović: Ovo je moja lista 10 najboljih romana

Velike priče pre 16 minuta  |  Piše Vida Davidović
Vida Davidović: Ovo je moja lista 10 najboljih romana

Od Rastka Petrovića do Stevana Sremca, od Andrića, Crnjanskog i Krleže, pa do Magdalene Blažević i Milutina Uskokovića...

Velike priče i Nedeljnik, uz pomoć više od 200 pozvanih stručnjaka, pokreću izbor za 100 najboljih romana napisanih na jezicima našeg govornog područja, svesni svih dilema koje takva „top-lista“ može da donese, i duboko ubeđeni da će doneti mnogo toga dobrog. Više o izboru pročitajte OVDE. Pojedinačne liste ćemo svakodnevno, celog leta, objavljivati na Velikim pričama. Kako su drugi glasali pogledajte OVDE. *** Vida Davidović je književnica, scenaristkinja i
Otvori na velikeprice.com

Izbori »

Draža Petrović: Ovo je moja lista 10 romana koje nisam pročitao

Draža Petrović: Ovo je moja lista 10 romana koje nisam pročitao

Velike priče pre 45 minuta
Šta se danas zaista više isplati - renoviranje, montažna ili nova zidana kuća? Stručnjaci za "Blic" dali računicu, evo na šta…

Šta se danas zaista više isplati - renoviranje, montažna ili nova zidana kuća? Stručnjaci za "Blic" dali računicu, evo na šta niko ne pazi (video)

Blic pre 1 sat
Tanasković reizabran na čelo ISF, Macut: Svaki šampion počinje na školskom igralištu

Tanasković reizabran na čelo ISF, Macut: Svaki šampion počinje na školskom igralištu

Telegraf pre 3 sata
Da li bi i u Srbiji nestranačka ličnost odbila kandidaturu za predsednika, kao Polgar u Mađarskoj?

Da li bi i u Srbiji nestranačka ličnost odbila kandidaturu za predsednika, kao Polgar u Mađarskoj?

Danas pre 9 sati
Pokuševski više nije igrač Partizana

Pokuševski više nije igrač Partizana

Danas pre 10 sati
Grci već vekovima u limunadu dodaju jedan sastojak: Kažu da pomaže tokom najvećih vrućina

Grci već vekovima u limunadu dodaju jedan sastojak: Kažu da pomaže tokom najvećih vrućina

Danas pre 12 sati
Ovo je čovek sa kojim će Zelenski zameniti Sirskog?! Nakon smene omiljenog ministra, lider Ukrajine sateran u ćošak, narod dao…

Ovo je čovek sa kojim će Zelenski zameniti Sirskog?! Nakon smene omiljenog ministra, lider Ukrajine sateran u ćošak, narod dao rok do petka da donese odluku

Kurir pre 17 sati
Izbori »

Ključne reči

Izbori

Društvo, najnovije vesti »

Vida Davidović: Ovo je moja lista 10 najboljih romana

Vida Davidović: Ovo je moja lista 10 najboljih romana

Velike priče pre 16 minuta
Draža Petrović: Ovo je moja lista 10 romana koje nisam pročitao

Draža Petrović: Ovo je moja lista 10 romana koje nisam pročitao

Velike priče pre 45 minuta
Rigorozne psihofizičke provere, eliminacioni ispiti, bez greške u drilu Konkurs za specijalce u SAJ ističe uskoro, ovo su svi…

Rigorozne psihofizičke provere, eliminacioni ispiti, bez greške u drilu Konkurs za specijalce u SAJ ističe uskoro, ovo su svi uslovi, evo i ko se odmah diskvalifikuje

Blic pre 51 minuta
Na Pančevačkom mostu u toku sanacija spojeva, kakvi su planovi do početka kompletne rekonstrukcije

Na Pančevačkom mostu u toku sanacija spojeva, kakvi su planovi do početka kompletne rekonstrukcije

RTS pre 20 minuta
Promenljivo oblačno sa kišom i pljuskovima, temperatura do 28 stepeni

Promenljivo oblačno sa kišom i pljuskovima, temperatura do 28 stepeni

RTS pre 20 minuta