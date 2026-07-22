Hiljadu i po evra za tri hiljade dlaka: „Sad opet imam grivu“

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Hiljadu i po evra za tri hiljade dlaka: „Sad opet imam grivu“

Jedan mladić priča zašto ga je morilo rano ćelavljenje i kako je skoknuo do Istanbula da presadi kosu

Branko, tako ćemo ga zvati, ima 29 godina i radi u sektoru građevine, često u kanalu. Još kao tinejdžer je primetio da se kosa povlači. „Nije to brz proces, ne probudiš se i kažeš u jebote otišla mi kosa.“ Osećao se impotentno, kaže, kao lav bez grive, jadno. „Ima li grčkog boga koji je ćelav? Bujna brada, kosa… to je deo indetiteta. Budistički monasi ili vojnici šišaju kosu jer im brišu identitet.“ I tako je Branko naučio je šta je dihidrotestosteron – sa njime u
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