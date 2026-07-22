Nafta ide otežano i kroz Crveno more: Jemenski Huti zatvorili plovni put

Vreme pre 40 minuta
Nafta ide otežano i kroz Crveno more: Jemenski Huti zatvorili plovni put

Dva tankera koja su prevozila saudijsku naftu u Aziju danas su promenila kurs u Crvenom moru zbog pretnji jemenskih Huta. Uz zatvoreni Ormuski moreuz, to bi moglo dodatno da katapultira cenu nafte

Tankeri su prevozili naftu u Kinu i Indiju, a krenuli su iz saudijske luke Janbu na Crvenom moru, ali su se ubrzo okrenuli i umesto da krenu ka Bab-el Mandebu, otišli su na suprotnu stranu, ka Suecu, preneo je Rojters. Huti, koji kontrolišu severni i zapadni Jemen, objavili su u ponedeljak pomorsku blokadu Saudijske Arabije i zapretili da će napasti sve brodove koji prevoze saudijsku naftu. Američki predsednik Donald Tramp rekao je da Huti još nisu zatvorili Bab
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