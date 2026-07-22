Zabrana društvenih mreža za mlađe od petnaest godina

Vreme pre 1 sat
Zabrana društvenih mreža za mlađe od petnaest godina

U Francuskoj su poslanici oba doma izglasali opštu zabranu pristupa društvenim mrežama za mlađe od 15 godina. Zakon će se sprovesti u dve faze

Oba doma Parlamenta Francuske su u utorak usvojila zakon kojim se zabranjuje pristup društvenim mrežama mlađima od 15 godina, što je predsednik Emanuel Makron obećao biračima u predizbornoj kampanji. Francuska prednjači u Evropi kada je u pitanju zaštita dece i tinejdžera, rekao je Makron u videu objavljenom na društvenim mrežama i zahvalio poslanicima na podršci zakonu za koji se zalagao. „Ustavni savet sada mora da se izjasni o tome, a onda će doći trenutak da
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