Zabrana društvenih mreža za mlađe od petnaest godina

U Francuskoj su poslanici oba doma izglasali opštu zabranu pristupa društvenim mrežama za mlađe od 15 godina. Zakon će se sprovesti u dve faze

Oba doma Parlamenta Francuske su u utorak usvojila zakon kojim se zabranjuje pristup društvenim mrežama mlađima od 15 godina, što je predsednik Emanuel Makron obećao biračima u predizbornoj kampanji. Francuska prednjači u Evropi kada je u pitanju zaštita dece i tinejdžera, rekao je Makron u videu objavljenom na društvenim mrežama i zahvalio poslanicima na podršci zakonu za koji se zalagao. „Ustavni savet sada mora da se izjasni o tome, a onda će doći trenutak da