Peugeot slavi 30. godišnjicu Partnera i 10. godišnjicu Travellera

Auto blog pre 55 minuta  |  Stellantis
Peugeot slavi 30. godišnjicu Partnera i 10. godišnjicu Travellera

Peugeot Partner: Tri generacije koje podržavaju profesionalce Lansiran 1996. godine, Partner prve generacije je poremetio tržište inovativnim pristupom segmentu kompaktnih kombija, kombinujući robusnost, velikodušan kapacitet i visok nivo udobnosti vožnje.

Partner se brzo etablirao kao pouzdan poslovni alat, prepoznat po svojoj pouzdanosti, izdržljivosti i svestranosti. 2008. godine, Partner druge generacije je porastao za još veći obim tereta i nosivost. Udobniji i tehnološki napredniji, takođe je imao koristi od poboljšanog ponašanja na putu i ​​povećane efikasnosti. Predstavljen 2018. godine i značajno ažuriran 2023. godine, Partner treće generacije, izgrađen na naprednoj EMP2 platformi, usvojio je Peugeot
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