Mali predstavio projekat EXPO 2027 premijeru Češke: "Temelji za još ubrzaniji privredni rast"

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali predstavio je danas u Surčinu projekat Ekspo 2027 delegaciji Češke na čelu sa premijerom Andrejem Babišem.

Mali je istakao da je specijalizovana izložba Ekspo 2027 prilika za Srbiju da se razvija i dobije nove investicije. Prezentaciji je prisustvovao i predsednik Vlade Srbije Đuro Macut. "Nakon završetka Ekspa 2027. godine će biti postavljeni temelji za još ubrzaniji privredni rast. Smatramo da će kroz bilateralne sastanke, promociju i novo pozicioniranje Srbije u svetu, kao i kroz sve investicije koje ćemo do tada završiti, od 2028. godine uslediti ubrzani rast, više