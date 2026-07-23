Ovo je prvi snimak haosa ispred banke; Oglasio se portparol policije VIDEO

Pljačka banke u Regensburgu, u Bavarskoj, eskalirala je u talačku krizu, pri čemu je jedna osoba smrtno povređena nakon što je napadnuta nožem.

Policija i službe hitne pomoći raspoređene su u filijalu HipoVerejnsbanke u zapadnom Regensburgu oko 14:50 časova, nakon izveštaja o oružanoj pljački. Područje oko banke je brzo ograđeno i obezbeđeno, a pozvana je Specijalna operativna grupa (SEK) da upravlja situacijom. Prema policiji Gornjeg Pfalca, osumnjičeni je ostao unutar banke na početku operacije. Najmanje jedna osoba je teško povređena tokom incidenta, navodno kao posledica napada nožem. Ta osoba je bila