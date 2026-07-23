Pronađeni ostaci aviona koji se srušio pre 74 godine: Tragedija koja je promenila sve

BBC News pre 8 minuta | Zara Fatima Huan Fransisko

Pan Am Historical Foundation Avion Kliper endejvor ( Clipper Endeavor ) potonuo je samo nekoliko minuta pošto je udario u vodu, poginulo je 52 od ukupno 69 putnika i članova posade

„Dame i gospodo, dobrodošli na ovaj let za (...). Pre poletanja, molimo vas za pažnju jer će vam osoblje predstaviti bezbednosna uputstva.“

Ko nije čuo ovu poruku u avionu, spremajući se za početak odmora, poslovno putovanje ili jednostavno povratak kući?

Međutim, nisu uvek postojala uputstva koja počinju podsetnikom da vežete pojas i da ne naginjete sedište tokom poletanja i sletanja, a nastavljaju se preporukom da obratite pažnju na izlaze u slučaju opasnosti, kao i na prsluke za spasavanje i kako ih koristiti u slučaju sletanja na vodu.

Uputstva su stupila na snagu posle fatalne avionske nesreće 1952. godine na ostrvu Portoriko, tragedije u kojoj je poginulo 52 ljudi.

Više od sedam decenija kasnije ponovo se priča o toj nesreći jer je grupa istraživača i naučnika uspela da pronađe ostatke aviona DC-4 na dnu Atlantskog okeana.

Ostaci letelice, u vlasništvu ugašene američke avio-kompanije Pan Am, pronađeni su 2. juna 2026, tačno 74 godine posle avionske nesreće, saopštila je Fondacija za nasleđe vazdušnog/morskog saobraćaja.

Avion je pronađen na 610 metara ispod nivoa mora kod obale Portorika pomoću drona opremljenog sonarom.

Srušio se 11. aprila 1952. godine nakon što je otkazalo više motora ubrzo nakon poletanja.

Svi u avionu su preživeli udar u vodu, ali su putnici imali problema da pronađu prsluke za spasavanje i gumene čamce dok je avion brzo tonuo.

Od 69 putnika i članova posade, samo 17 je preživelo.

Katastrofa je dovela do sveobuhvatnih promena u bezbednosti vazduhoplovstva, a između ostalog uvedena su i obavezna sigurnosna uputustva pre svakog leta putničkog aviona.

Air/Sea Heritage Foundation and Deep Sea Vision Ostaci aviona pronađeni su 74 godine posle nesreće

Kako se dogodila nesreća i šta je bio uzrok?

Avion je poleteo sa aerodroma Isla Grande u San Huanu, na Portoriku, na putu ka Njujorku, ka aerodromu koji se sada zove 'Džon F. Kenedi', po ubijenom predsedniku SAD.

Satima kasnije, taj dan će biti urezan u sećanje ostrva kao „Tragedija na Veliki petak“.

Avion je poleteo u 12.11 sati, ali samo nekoliko minuta kasnije, motor broj 3 je počeo da se kvari, a zatim i broj 4.

Suočen sa kontinuiranim gubitkom visine, kapetan Džon S. Bern je odustao od prvobitne zamisli da se vrati na aerodrom.

Prema izveštaju koji su pripremili istražitelji nesreće, a kojem je BBC Mundo imao pristup, pilot je odlučio da se uputi ka obali kako bi izbegao moguće prinudno sletanje u naseljeno područje ili na koralni greben.

Na kraju, Bern se odlučio za sletanje na vodu.

Kapetan je imao bogato iskustvo u prekookeanskim letovima i bio je upoznat sa manevrima iznad vode, jer je Pan Am godinama koristio hidroavione na međunarodnim rutama tokom prethodnih decenija, prema tekstu koji je objavila Istorijska fondacija Pan Ama.

Uprkos ogromnom riziku u manevrisanju i činjenici da se rep aviona odvojio posle udara, svi putnici su u početku preživeli.

Međutim, radost je bila kratkog veka.

Pošto je trup letelice bio prepolovljen, voda je počela brzo da preplavljuje kabinu, i manje od tri minuta posle udara, avion je potonuo, povukavši u smrt 52 ljudi.

Izvučeno je samo 39 tela.

Istraga Američkog odbora za civilnu aeronautiku, prethodnika sadašnje Federalne uprave za vazduhoplovstvo (FAA), zaključila je da je nesreću uzrokovao mehanički kvar na motorima koji nisu blagovremeno ispravljeni.

Na prethodnom letu, drugi kapetan je prijavio neke probleme.

Međutim, istražitelji su zaključili da su tragediju pogoršali drugi faktori, kao što su jezičko nerazumevanje pilota i kontrolnog centra, nedostatak jasnih uputstava za putnike i nepostojanje odgovarajućih procedura za spasavanje.

„Svaki putnik je imao prsluk za spasavanje koji su bili u džepu na zadnjem delu svakog sedišta“, navodi se u izveštaju iz septembra 1952. godine.

„Iznad svakog džepa bio je znak na engleskom i španskom jeziku koji je označavao gde se nalazi“, dodaje se u dokumentu od 13 stranica.

Međutim, svedočenja preživelih otkrila su da „pre sletanja na vodu, nijedan član posade nije obavestio putnike gde su prsluci za spasavanje ili kako ih treba koristiti“.

„Usled toga je nastala značajna zabuna“, zaključili su istraživači, priznajući da je su zbog nedostatka mnogi putnici bili zbunjeni i nesigurni i nisu znali šta treba tačno da rade kako bi se spasili.

Da stvar bude još gora, samo jedan od tri čamca za spasavanje je uspeo da se naduva i pravilno otvori na vodi.

Prvi oficir, dve stjuardese i troje putnika uspeli su da se ukrcaju u njega.

U međuvremenu, kapetan i deset drugih preživelih ostali su da lutaju po moru oko sat vremena dok ih nisu spasile jedinice Obalske straže SAD.

Ko je pronašao olupinu aviona?

Ekspediciju za pronalaženje olupine aviona predvodila je Fondacija za vazdušno/morsko nasleđe u partnerstvu sa ekipom televizijskog kanala Discovery (Otkriće) i nekoliko drugih organizacija.

Istraživači su u junu ove godine otkrili olupine aviona Daglas DC-4 koristeći autonomni sonarni dron koji je detektovao trup i rep letelice.

„Svi smo zapanjeni i oduševljeni ovim otkrićem, ali i dirnuti sećanjem na ono što se dogodilo na tom mestu pre toliko vremena“, rekao je Ras Metjuz, predsednik Fondacije za vazdušno/morsko nasleđe.

Avion je prevozio 64 putnika i pet članova posade u Njujork kada je pilot bio primoran da izvrši nasilno sletanje na vodu.

Konfuzija koja je nastala postala je „katalizator“ za savremene propise koji nalažu bolju opremu za plutanje u avionima i uputustva pre leta o tome kako je koristiti, rekao je stručnjak avio-bezbednost Džon Koks za AP.

Discovery Channel Ras Metjuz (levo) je rekao da je bio odlučan da pronađe ostatke aviona pre 75. godišnjice nesreće

Tako je danas, pre svakog putničkog leta, posada u obavezi da naznači gde se nalaze izlazi iz aviona, gde su prsluci za spasavanje i kako ih naduvati.

„Svaki put kada danas uđete u avion, bezbedniji ste zbog onoga što se dogodilo ovom avionu i njegovim putnicima pre tri četvrtine veka“, rekao je Džoš Gejts, voditelj emisije „Nepoznata ekspedicija“ kanala Discovery .

Metjuz, pomorski istraživač i istoričar, prvi put se zainteresovao za nesreću 2019. godine, pošto je u štampi pročitao da je na obalu Floride isplivala etiketa za prtljag sa leta nesrećnog aviona.

Bio je „zapanjen što je tako važna priča uglavnom izbledela iz sećanja“ ljudi, rekao je.

Na osnovu izveštaja Odbora za civilnu aeronautiku, prethodnika Američke federalne administracije za vazduhoplovstvo, počeo je da sklapa mozaik.

Ostaci letelice su pronađeni pošto su istraživači otkrili zapise sa javne rasprave u Portoriku, između ostalog i mapu koju su nacrtali piloti vazduhoplovnih snaga koji su bili svedoci pada aviona, što je pomoglo da se suzi područje pretrage.

Istraživači su koristili istorijske zapise i vremenske podatke u vreme pada aviona kako bi identifikovali 10 kvadratnih nautičkih milja morskog dna Atlantskog okeana gde su, pretpostavljali su, verovatno nalazi olupina.

Pokušaj lociranja olupine 2024. godine je obustavljen zbog lošeg vremena, ali je Metjuz rekao da je njegov tim bio odlučan da se vrati pre 75. godišnjice pada aviona.

Dron je pronašao olupinu, koja se podelila na dva dela, tokom prve prtrage područja pretrage 2. juna.

Naknadno fotografsko istraživanje potvrdilo je da olupina pripada avionu, pružajući slike koje su pokazale da su logo Pan Ama i ime aviona i dalje vidljivi na trupu.

Air/Sea Heritage Foundation and Deep Sea Vision Logo kompanije Pan Am i ime aviona i danas su vidljivi, 74 godine posle nesreće

Ovo otkriće bi moglo da pruži novu nadu porodicama putnika drugih aviona za koje se pretpostavlja da su se srušili u okeanu, kao što je let 370 kompanije Malezija erlajns.

Nestao je pre 12 godina sa 269 ljudi na letu i, uprkos brojnim potragama u Indijskom okeanu, još nije pronađen.

Otkriće olupine aviona koji se srušio pre 74 godine biće predstavljeno u specijalnoj epizodi serije „Nepoznata ekspedicija“ ove jeseni.

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(BBC News, 07.23.2026)