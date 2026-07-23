‘Saudijska Arabija mora da prizna Izrael ako želi nuklearni sporazum’: Tramp

BBC News pre 1 sat

Reuters Donald Tramp, predsednik SAD i saudijski prestolonaslednik Muhamed bin Salman u Beloj kući

Istorijski nuklearni sporazum između SAD i Saudijske Arabije zavisi od toga da li će se Rijad pridružiti Abrahamovim sporazumima, odnosno priznati državu Izrael, izjavio je američki predsednik Donald Tramp.

„Sporazum o civilnoj nuklearnoj energiji (neće biti obogaćivanja materijala!), koji se odnosi isključivo na nenamensku upotrebu u vojne svrhe, biće odobren, ali u potpunosti zavisi od toga da li će se Saudijska Arabija pridružiti veoma cenjenim i uspešnim Abrahamovim sporazumima", objavio je Tramp u objavi na platformi „ Truth Social ".

Trampove izjave usledile su posle kritika stručnjaka da bi taj sporazum mogao da donese rizik od budućeg širenja nuklearnog naoružanja u regionu koji je već nestabilan.

Pitanje nuklearnog programa nalazi se u središtu višemesečnog sukoba SAD i Izraela sa Iranom.

Tramp je 2020. godine, tokom prvog predsedničkog mandata, posredovao u postizanju Abrahamovih sporazuma, kojim je obezbeđena istorijska normalizacija odnosa između Izraela i dve arapske zemlje - Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) i Bahreina.

U međuvremenu su i Sudan i Maroko normalizovali odnose sa Izraelom.

Vlasti Saudijske Arabije su ranije pokazale zainteresovanost za normalizaciju odnosa sa Izraelom, ali da svaki sporazum mora voditi ka stvaranju palestinske države.

Vlasti u Rijadu do sada nisu reagovale na Trampove izjave.

Nuklearni sporazuma Amerike i Saudijske Arabije, čije je potpisivanje najavljeno 22. jula, Ministarstvo energetike SAD opisuje kao „sporazum o mirnodopskoj nuklearnoj saradnji" koji će američkim kompanijama omogućiti „širok pristup saudijskom programu nuklearne energije".

Prestolonaslednik Muhamed bin Salman, de fakto vladar Saudijske Arabije, izjavio je za CBS Njuz 2018. godine da njegova zemlja ne planira da nabavi nuklearno oružje, ali da će, „bez sumnje, ako Iran razvije nuklearnu bombu, i oni učiniti isto što je pre moguće".

Raniji izveštaji američkih medija ukazivali su na to da bi sporazum mogao da omogući Saudijskoj Arabiji da u budućnosti obogaćuje uranijum - koji može koristiti kao gorivo za elektrane, ali i za izradu nuklearnih bombi.

Međutim, čini se da Trampove izjave to negiraju.

Sporazum će sada biti upućen američkom Kongresu na razmatranje.

Očekuje se da će se pojedini članovi Kongresa iz oba politička tabora usprotiviti sporazumu, iako Trampova Republikanska stranka kontroliše i Predstavnički dom i Senat, ali deluje da protivnici predsednika SAD nemaju dovoljno glasova da blokiraju usvajanje dokumenta.

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(BBC News, 07.23.2026)