Huti napali dva saudijska tankera u Crvenom moru, američki napadi na Iran 12. noć zaredom

Beta pre 3 sata

Jemenski pobunjenici Huti, koje podržava Iran, saopštili su jutros da su napali dva saudijska tankera za naftu u Crvenom moru, dok je američka vojska saopštila da je sprovela 12. noć udara na Iran, u kojima su poginule dve osobe.Napad Huta u Crvenom moru preti da otvori novi front u ratu koji je potresao globalnu ekonomiju, navodi AP.

Centralna komanda SAD je saopštila da su udari američke vojske osmišljeni tako da "dodatno umanje sposobnost Irana da ugrozi civilne i komercijalne brodove koji prolaze kroz regionalne vode".

SAD nastoje da povrate kontrolu nad Ormuskim moreuzom i ponovo uspostave međunarodni pomorski saobraćaj na tim rutama.

Predsednik SAD Donald Tramp juče je upozorio da će SAD uništiti po jedan most ili elektranu svaki put kada Iran bude gađao brod u Ormuskom moreuzu. 

U Iranu su državni mediji danas javili da su američke rakete tokom noći pogodile lokacije u blizini gradova Ahvaz, Ramšir i Andimešk u zapadnom delu zemlje.

Kako se dodaje, dve osobe su poginule u američkom raketnom napadu na mesto Šalamče, na granici sa Irakom.

Iran je na napade SAD odgovorio gađanjem energetske infrastrukture i postrojenja za desalinizaciju koja obezbeđuju pijaću vodu susednim, vodom siromašnim zemljama Persijskog zaliva.

(Beta, 23.07.2026)

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