Kalas: Pretnje jemenskih Hutija pomorskom blokadom direktna pretnja stabilnosti regiona

Beta pre 1 sat

Predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas je danas osudila najavu pobunjeničkog jemenskog vojnog pokreta Huti o uvođenju pomorske blokade Saudijskoj Arabiji kao "direktnu pretnju za regionalnu stabilnost i opasnu eskalaciju".Jemenski pobunjenici Hutiji, koje podržava Iran, objavili su u utorak da uvode pomorsku blokadu Saudijskoj Arabiji kao odgovor na saudijsku blokadu Jemena i nedavni napad na međunarodni aerodrom u glavnom gradu Jemena, Sani, koji je pod njihovom kontrolom.

Hutiji su jutros saopštili da su napali dva saudijska tankera za naftu u Crvenom moru.

Kalas je u saoštenju koje je prenela Evropska spoljnopolitička služba (EEAS), rekla da je napad Hutija na tankere sa naftom u Crvenom moru neprihvatljiv i da rasplamsava već zapaljen region.

Istakla je da pomorske operacije Evropske unije u akciji ratnih mornarica EUNAVFOR ASPIDES ostaje čvrsto posvećene zaštiti slobode plovidbe za sve u Crvenom moru i okolnim međunarodnim vodama u skladu sa svojim defanzivnim mandatom i Planom operacija.

U toj opšeraciji učestvuju rarni brodovi Belgije, Estonije, Finske, Francuske, Grčke, Holandije, Italije, Letonije, Nemačkei Švedske.

(Beta, 23.07.2026)

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