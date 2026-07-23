Kos: U poslednjih par dana učestali napadi na predstavnike civilnog društva u Srbiji

Beta pre 1 sat

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos objavila je da je u poslednjih nekoliko dana napadnuto više predstavnika organizacija civilnog društva u Srbiji, a da je snaga te zajednice važna za proširenje Evropske unije (EU).

"Tokom proteklih dana, mnogi predstavnici srpskog civilnog društva bili su izloženi kampanjama blaćenja i ličnim napadima", navodi se u objavi Kos na Iksu (X).

Ona je navela da "snažno civilno društvo i angažovani građani predstavljaju vrednost za svaku demokratiju i od suštinskog su značaja za uspešan proces proširenja".

Komesarka je dodala da predstavnici civilnog društva zaslužuju "poštovanje i slobodu da govore bez zastrašivanja ili pokušaja delegitimizacije njihovog rada".

(Beta, 23.07.2026)

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