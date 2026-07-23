Kos: „U poslednjih par dana učestali napadi na predstavnike civilnog društva u Srbiji“

"Tokom proteklih dana, mnogi predstavnici srpskog civilnog društva bili su izloženi kampanjama blaćenja i ličnim napadima", navodi se u objavi Kos na Iksu (X).

Ona je navela da "snažno civilno društvo i angažovani građani predstavljaju vrednost za svaku demokratiju i od suštinskog su značaja za uspešan proces proširenja".

Komesarka je dodala da predstavnici civilnog društva zaslužuju "poštovanje i slobodu da govore bez zastrašivanja ili pokušaja delegitimizacije njihovog rada".