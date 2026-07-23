Kos: U poslednjih par dana učestali napadi na predstavnike civilnog društva u Srbiji
Beta pre 1 sat
Evropska komesarka za proširenje Marta Kos objavila je da je u poslednjih nekoliko dana napadnuto više predstavnika organizacija civilnog društva u Srbiji, a da je snaga te zajednice važna za proširenje Evropske unije (EU).
"Tokom proteklih dana, mnogi predstavnici srpskog civilnog društva bili su izloženi kampanjama blaćenja i ličnim napadima", navodi se u objavi Kos na Iksu (X).
Ona je navela da "snažno civilno društvo i angažovani građani predstavljaju vrednost za svaku demokratiju i od suštinskog su značaja za uspešan proces proširenja".
Komesarka je dodala da predstavnici civilnog društva zaslužuju "poštovanje i slobodu da govore bez zastrašivanja ili pokušaja delegitimizacije njihovog rada".
(Beta, 23.07.2026)