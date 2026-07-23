Univerzitet u Beogradu: U Rektoratu vanredni inspekcijski nadzor Ministarstva prosvete

Beta pre 1 sat

Univerzitet u Beogradu saopštio je da je danas u njegovom Rektoratu sproveden vanredni inspekcijski nadzor Ministarstva prosvete pokrenut, kako stoji na sajtu Vlade Srbije, na osnovu navoda objavljenih u pojedinim medijima u vezi sa postupkom izmene Statuta Univerziteta koji se odnosi na izbor rektora.

Univerzitet u Beogradu je u saopštenju na Instagramu naveo da je nadležnoj prosvetnoj inspekciji stavio na uvid svu traženu dokumentaciju i pružio punu saradnju, omogućivši uvid u celokupan postupak pripreme i usvajanja izmena Statuta.

"Želimo da istaknemo da je postupak izmene Statuta vođen otvoreno i odgovorno, uz poštovanje svih propisanih procedura. Smatramo da je od posebnog značaja da se pitanja od interesa za akademsku zajednicu razmatraju na osnovu činjenica i zvaničnih nalaza nadležnih institucija, a ne na osnovu neproverenih tvrdnji ili tabloidnih medijskih spekulacija", navodi se u saopštenju.

Kako su naveli, autonomija univerziteta, garantovana Ustavom Srbije i Zakonom o visokom obrazovanju, podrazumeva da pitanja izbora akademskih funkcionera i unutrašnjeg uređenja Univerziteta budu uređena kroz zakonom propisane procedure i odlučivanje nadležnih univerzitetskih organa, a ne kroz političke kvalifikacije ili javne ocene izvršne vlasti.

"Nadamo se da će izveštaj koji će sačiniti prosvetna inspekcija uveriti Ministarstvo i javnost da Univerzitet u Beogradu svoj rad zasniva na načelima i zakonitosti, transparentnosti i odgovornosti prema akademskoj zajednici i javnosti", dodaje se u saopštenju.

Savet Univerziteta u Beogradu, kako je ranije preneo portal lista Danas, usvojio je odluku o izmeni Statuta, koja predviđa da kandidat za rektora mora da dobije većinu glasova na Senatu, da bi dalje mogao da prođe na Savet, koji bira rektora.

Pre izmena, u Statutu se navodilo da se utvrđenim kandidatom za rektora smatra onaj koji je dobio najmanje jednu trećinu glasova ukupnog broja članova Senata, što je omogućavalo da pred Savet dođe više kandidata i da bude izabran i onaj koji nije dobio većinsku podršku Senata.

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je da će prosvetna inspekcija nepristrasno utvrditi sve relevantne činjenice u vezi sa navodima o neregularnostima prilikom glasanja na Savetu Univerziteta u Beogradu u vezi sa promenom Statuta te visokoškolske ustanove, dodajući da može doći do ponavljanja tog glasanja ukoliko se utvrde nepravilnosti.

(Beta, 23.07.2026)