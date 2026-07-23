Uvedene mere zaštite zbog pojave afričke kuge u Obrenovcu i Paliluli

Beta pre 2 sata

Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede Srbije dostavila je rešenja o proglašenju zaraženog i ugroženog područja od zarazne bolesti afričke kuge svinja kod domaćih svinja na teritoriji beogradskih opština opština Obrenovac i Palilula, objavio je danas sajt Beoinfo.

Uvedene su mere zaštite koje se odnose na eutanaziju svinja i neškodljivo uklanjanje leševa, zakopavanjem na propisan način koje obavljaju vrše stručna lica.

Navedeno je da je da je lokalna samouprava dužna da stavi na raspolaganje mehanizaciju za kopanje jame za neškodljivo uklanjanje leševa ubijenih svinja na gazdinstvu gde je potvrđena afrička kuga svinja, ili na površini koju opština odredi.

Mere se odnose i na čišćenje i dezinfekciju objekata, vozila, alata, odeće i obuće koji dolaze u kontakt sa zaraženim životinjama, uz obavezu da se svaka pojava bolesti ili uginuće životinja prijavi nadležnoj veterinarskoj inspekciji.

U okviru mera strogo je zabranjeno organizovanje sajmova, izložbi, kao i rad stočnih pijaca.

(Beta, 23.07.2026)

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