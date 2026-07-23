ZLF: Grad Beograd daje milione za SNS paravojsku, a nema para za plate radnika Apoteke Beograd

Beta pre 18 minuta

Zeleno-levi front (ZLF) saopštio je danas da radnici Apoteke Beograd nisu primili 15 plata, da nemaju overene zdravstvene knjižice i da mesecima čekaju rešenje gradske vlasti, dok je glavna tačka predstojeće sednice Skupštine Grada Beograda izdvajanje, kako su naveli, 70 miliona evra godišnje za angažovanje "privatne SNS paravojske".

ZLF je naveo da budžetska stavka nazvana "Integrisani bezbedni sistem" podrazumeva javno-privatno partnerstvo kojim bi privatnim firmama, u narednih deset godina, bili povereni nadzor i kontrola građana.

Prema navodima te stranke, privatni partner bi birao, angažovao i organizovao oko 2.200 ljudi koji bi obavljali i "pozorničke patrole" u školama, vrtićima i drugim javnim objektima.

Dodali su da ta odluka dolazi nakon što je, kako su naveli, skupštinska većina SNS-a i SPS-a početkom jula omogućila pripadnicima privatnog obezbeđenja da nose automatsko oružje.

"Umesto da bezbednost građana garantuju odgovorne državne institucije, gradska vlast privatnim firmama daje novac, ovlašćenja i mogućnost da bez stvarne institucionalne kontrole nadziru Beograđanke i Beograđane", saopštio je ZLF.

Ta stranka je ocenila da gradska vlast "pod izgovorom povećanja bezbednosti" pokušava da "na mala vrata legalizuje privatnu paravojsku i da je plaća novcem građana".

"Poruka gradonačelnika Aleksandra Šapića je jasna: u gradskoj kasi ima novca za one koji će da nadziru i biju građane, ali nema za 15 plata radnica i radnika koji građanima obezbeđuju lekove", naveo je ZLF.

(Beta, 23.07.2026)

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