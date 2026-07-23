ZLF: Grad Beograd daje milione za SNS paravojsku, a nema para za plate radnika Apoteke Beograd

ZLF je naveo da budžetska stavka nazvana "Integrisani bezbedni sistem" podrazumeva javno-privatno partnerstvo kojim bi privatnim firmama, u narednih deset godina, bili povereni nadzor i kontrola građana.

Prema navodima te stranke, privatni partner bi birao, angažovao i organizovao oko 2.200 ljudi koji bi obavljali i "pozorničke patrole" u školama, vrtićima i drugim javnim objektima.

Dodali su da ta odluka dolazi nakon što je, kako su naveli, skupštinska većina SNS-a i SPS-a početkom jula omogućila pripadnicima privatnog obezbeđenja da nose automatsko oružje.

"Umesto da bezbednost građana garantuju odgovorne državne institucije, gradska vlast privatnim firmama daje novac, ovlašćenja i mogućnost da bez stvarne institucionalne kontrole nadziru Beograđanke i Beograđane", saopštio je ZLF.

Ta stranka je ocenila da gradska vlast "pod izgovorom povećanja bezbednosti" pokušava da "na mala vrata legalizuje privatnu paravojsku i da je plaća novcem građana".

"Poruka gradonačelnika Aleksandra Šapića je jasna: u gradskoj kasi ima novca za one koji će da nadziru i biju građane, ali nema za 15 plata radnica i radnika koji građanima obezbeđuju lekove", naveo je ZLF.