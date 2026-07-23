Delta Holding ostvario prihod od 564 miliona evra u prvih šest meseci 2026.

rast od sedam odsto u odnosu na isti period prethodne godine

Delta Holding je u prvih šest meseci 2026. godine ostvario prihod od 564 miliona evra i EBITDA od 70 miliona evra, što predstavlja rast od sedam odsto u odnosu na isti period prethodne godine. Ukoliko se ovakav trend nastavi do kraja godine, očekuje se da će ukupni prihodi premašiti 1,3 milijarde evra, uz očekivanu EBITDA od 170 miliona evra. U prvom polugodištu 2026. godine u budžet Republike Srbije uplaćeno je 126 miliona evra, saopštili su iz ove kompanije. Rast