Crna Gora dobija nove ministre: Izglasana rekonstrukcija Spajićeve vlade

Blic pre 3 sata
Crna Gora dobija nove ministre: Izglasana rekonstrukcija Spajićeve vlade
Predlog Milojka Spajića za rekonstrukciju vlade stigao juče u skupštinu, bez biografija novih članova izvršne vlasti Opozicioni poslanici su napustili salu neposredno pre glasanja Skupština Crne Gore podržala je danas, glasovima vladajuće većine, predlog za rekonstrukciju vlade i za njene nove članove izabrala Radoša Zečevića, Zorana Jojića, Jovana Vučurovića i Jelenu Borovinić Bojović. Doskorašnja šefica podgoričkog parlamenta Jelena Borovinić Bojović izabrana je
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