Crna Gora dobija nove ministre: Izglasana rekonstrukcija Spajićeve vlade

Predlog Milojka Spajića za rekonstrukciju vlade stigao juče u skupštinu, bez biografija novih članova izvršne vlasti Opozicioni poslanici su napustili salu neposredno pre glasanja Skupština Crne Gore podržala je danas, glasovima vladajuće većine, predlog za rekonstrukciju vlade i za njene nove članove izabrala Radoša Zečevića, Zorana Jojića, Jovana Vučurovića i Jelenu Borovinić Bojović. Doskorašnja šefica podgoričkog parlamenta Jelena Borovinić Bojović izabrana je