(Foto, video) Državljanin Srbije pao sa najvećom količinom kokaina u istoriji ove zemlje! Vrednost droge veća od 370 miliona dolara: Imao i saradnika

Blic pre 1 sat
(Foto, video) Državljanin Srbije pao sa najvećom količinom kokaina u istoriji ove zemlje! Vrednost droge veća od 370 miliona…

U Liberiji je zaplenjena najveća količina kokaina u istoriji te zemlje, vrednosti preko 370 miliona dolara Jedan od dvojice uhapšenih stranaca poseduje pasoš Republike Srbije, dok drugi ima španski i kolumbijski pasoš.

U Liberiji je zaplenjena najveća količina kokaina u istoriji te afričke zemlje, u vrednosti od više od 370 miliona dolara, javlja danas Bi-Bi-Si (BBC), ukazujući da jedan od dvojice uhapšenih stranaca u vezi sa ovim slučajem ima pasoš Republike Srbije. Kako se navodi u izveštaju, drugi uhapšeni je imao dva pasoša: španski i kolumbijski. Ogromna količina kokaina je otkrivena i zaplenjena u ilegalnom skladištu u Duazonu na 20 kilometara od Monrovije, glavnog gada
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Liberijske vlasti zaplenile drogu vrednu 370 miliona dolara, uhapšena osoba sa srpskim pasošem

Liberijske vlasti zaplenile drogu vrednu 370 miliona dolara, uhapšena osoba sa srpskim pasošem

Danas pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KokainBBCDolar

Svet, najnovije vesti »

Da li je u redu da muškarci u šortsevima dolaze na posao? Kompanija zbog vrućina dozvolila zaposlenima ležerniju odeću, a žene…

Da li je u redu da muškarci u šortsevima dolaze na posao? Kompanija zbog vrućina dozvolila zaposlenima ležerniju odeću, a žene se pobunile zbog jedne stvari

Kurir pre 1 minut
Testiranje veštačke inteligencije krenulo po zlu

Testiranje veštačke inteligencije krenulo po zlu

Politika pre 11 minuta
Huti tvrde da su napali dva saudijska naftna tankera u Crvenom moru

Huti tvrde da su napali dva saudijska naftna tankera u Crvenom moru

Politika pre 26 minuta
Iran pogubio muškarca! Osuđen za učestvovanje u januarskim protestima (foto)

Iran pogubio muškarca! Osuđen za učestvovanje u januarskim protestima (foto)

Kurir pre 1 sat
(Video) Jezive scene sa nadzornih kamera! Krvoločna zver upala u prodavnicu pića i skočila mladiću na leđa: Horor u Indiji

(Video) Jezive scene sa nadzornih kamera! Krvoločna zver upala u prodavnicu pića i skočila mladiću na leđa: Horor u Indiji

Blic pre 1 sat