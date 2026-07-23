(Foto, video) Državljanin Srbije pao sa najvećom količinom kokaina u istoriji ove zemlje! Vrednost droge veća od 370 miliona dolara: Imao i saradnika

U Liberiji je zaplenjena najveća količina kokaina u istoriji te zemlje, vrednosti preko 370 miliona dolara Jedan od dvojice uhapšenih stranaca poseduje pasoš Republike Srbije, dok drugi ima španski i kolumbijski pasoš.

U Liberiji je zaplenjena najveća količina kokaina u istoriji te afričke zemlje, u vrednosti od više od 370 miliona dolara, javlja danas Bi-Bi-Si (BBC), ukazujući da jedan od dvojice uhapšenih stranaca u vezi sa ovim slučajem ima pasoš Republike Srbije. Kako se navodi u izveštaju, drugi uhapšeni je imao dva pasoša: španski i kolumbijski. Ogromna količina kokaina je otkrivena i zaplenjena u ilegalnom skladištu u Duazonu na 20 kilometara od Monrovije, glavnog gada