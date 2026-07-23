Građani mogu u svakom trenutku da provere dokle im je stigao postupak legalizacije: RGZ počeo da objavljuje dnevnu statistiku

Blic pre 1 sat
Građani mogu u svakom trenutku da provere dokle im je stigao postupak legalizacije: RGZ počeo da objavljuje dnevnu statistiku
Do sada je Agencija za prostorno planiranje dostavila RGZ-u ukupno 239.679 potvrda, a RGZ je postupio po 219.358 predmeta Građani mogu putem online aplikacije proveriti status svog predmeta unosom broja prijave, bez potrebe odlaska na šalter Republički geodetski zavod (RGZ) objavio je danas da je, na inicijativu predsednika Srbije, radi povećanja transparentnosti sprovođenja projekta "Svoj na svome", na svom zvaničnom sajtu počeo da objavljuje dnevnu statistiku
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Kako teče projekat Svoj na svome: RGZ do sada postupio po 219.000 prijava od ukupno 2,5 miliona prijava

Kako teče projekat Svoj na svome: RGZ do sada postupio po 219.000 prijava od ukupno 2,5 miliona prijava

Nova pre 1 sat
RGZ objavljuje dnevnu statistiku projekta „Svoj na svome“: Građani mogu da prate obradu svog predmeta

RGZ objavljuje dnevnu statistiku projekta „Svoj na svome“: Građani mogu da prate obradu svog predmeta

Bonitet pre 1 sat
RGZ počeo da objavljuje dnevnu statistiku realizacije projekta "Svoj na svome"

RGZ počeo da objavljuje dnevnu statistiku realizacije projekta "Svoj na svome"

Euronews pre 2 sata
Dostavljeno 239.679 potvrda za upis nepokretnosti u okviru projekta “Svoj na svome”

Dostavljeno 239.679 potvrda za upis nepokretnosti u okviru projekta “Svoj na svome”

Biznis.rs pre 1 sat
RGZ: Dostavljeno 239.679 potvrda za upis nepokretnosti u okviru projekta ‘Svoj na svome’

RGZ: Dostavljeno 239.679 potvrda za upis nepokretnosti u okviru projekta ‘Svoj na svome’

Forbes pre 2 sata
Kako teče projekat Svoj na svome: RGZ do sada postupio po 219.000 prijava od ukupno 2,5 miliona prijava

Kako teče projekat Svoj na svome: RGZ do sada postupio po 219.000 prijava od ukupno 2,5 miliona prijava

Nova ekonomija pre 2 sata
RGZ: Dostavljeno 239.679 potvrda za upis nepokretnosti u okviru projekta „Svoj na svome“

RGZ: Dostavljeno 239.679 potvrda za upis nepokretnosti u okviru projekta „Svoj na svome“

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

legalizacija

Ekonomija, najnovije vesti »

Press: Ivan Radak (23.7.2026)

Press: Ivan Radak (23.7.2026)

N1 Info pre 5 minuta
SRCE: Šapić da podnese ostavku ako je izgubio podršku SNS

SRCE: Šapić da podnese ostavku ako je izgubio podršku SNS

Nedeljnik pre 20 minuta
Ilija radi na plus 50 stepeni, popije 10 litara vode dnevno: Kad kaže cenu jagnjentine ljudi se prevrnu

Ilija radi na plus 50 stepeni, popije 10 litara vode dnevno: Kad kaže cenu jagnjentine ljudi se prevrnu

Kurir pre 15 minuta
Šapić se obrušio na partijske kolege: Pacovski kanali u SNS misle da će nanošenjem štete meni da reše neki svoj problemčić…

Šapić se obrušio na partijske kolege: Pacovski kanali u SNS misle da će nanošenjem štete meni da reše neki svoj problemčić

Nova pre 5 minuta
Poverenje, dostupnost i iskustvo kao budućnost maloprodaje

Poverenje, dostupnost i iskustvo kao budućnost maloprodaje

BizLife pre 15 minuta