Građani mogu u svakom trenutku da provere dokle im je stigao postupak legalizacije: RGZ počeo da objavljuje dnevnu statistiku

Do sada je Agencija za prostorno planiranje dostavila RGZ-u ukupno 239.679 potvrda, a RGZ je postupio po 219.358 predmeta Građani mogu putem online aplikacije proveriti status svog predmeta unosom broja prijave, bez potrebe odlaska na šalter Republički geodetski zavod (RGZ) objavio je danas da je, na inicijativu predsednika Srbije, radi povećanja transparentnosti sprovođenja projekta "Svoj na svome", na svom zvaničnom sajtu počeo da objavljuje dnevnu statistiku