Mali predstavio projekat "Ekspo 2027" premijeru Češke, prisustvovao i Macut (video)

Do sada je učešće na Ekspo 2027 potvrdilo 142 učesnika Istakao je i značaj projekta "Skok u budućnost" za koji je izdvojeno skoro 18 milijardi dinara Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali predstavio je danas u Surčinu projekat Ekspo 2027 delegaciji Češke na čelu sa premijerom Andrejem Babišem i istakao da je specijalizovana izložba Ekspo 2027 prilika za Srbiju da se razvija i dobije nove investicije. Prezentaciji je prisustvovao i predsednik