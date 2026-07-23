"Od danas počinje novo poglavlje" Kaća Živković se obratila Editi nakon što je postala majka nikad emotivnijim rečima: "Grlimo vas jako"

Blic pre 2 sata
"Od danas počinje novo poglavlje" Kaća Živković se obratila Editi nakon što je postala majka nikad emotivnijim rečima: "Grlimo…

Edita Aradinović je postala majka i na svet donela devojčicu Zoju.

Koleginica Kaća Živković javno joj je čestitala putem Instagrama, poželevši puno sreće i ljubavi. Pevačica Edita Aradinović juče je postala majka i na svet donela devojčicu kojoj je dala ime Zoja, a čestitke od rodbine, prijatelja i kolega ne prestaju da stižu. Jedna od onih koja je Editi javno čestitala je koleginica Kaća Živković koja joj je na Instagramu uputila dirljivu poruku. "Od srca ti čestitam rođenje male princeze! Želim vam da budete žive i zdrave, da
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