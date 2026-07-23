"Ovo je Asminov sin" Aneli u programu uživo pokazala fotografije dečaka, on pobesneo: "Neka se javi, prihvatiću ga"

Blic pre 1 sat
"Ovo je Asminov sin" Aneli u programu uživo pokazala fotografije dečaka, on pobesneo: "Neka se javi, prihvatiću ga"

Aneli i Asmin gosti su emisije "Narod pita", a na samom početku je došlo do sukoba.

Aneli je pokazala fotografije dečka za kojeg tvrdi da je Asminov sin Samuel. Aneli je pokazala fotografiju momka za kojeg tvrdi da je Asminov sin, na šta je Durdžić reagovao burno. - Imam sliku Samuela, javila se njegova učiteljica. - Želim da okačiš tu sliku, pa nek se oglasi taj mali. Sad svaka žena može oglasiti i reći da je moj sin. Evo gledaoci pronađite ovog malog. Molim da se oglasi ovaj dečko, na bilo kom jeziku neka se oglasi i odmah želim da moje dete ide
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