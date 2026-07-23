Poznata dva ključna detalja! Svih 1.663.438 penzionera u Srbiji dobija pomoć - evo ko uzima 35.000 dinara i kada tačno leže novac

Srbija je pripremila paket mera vredan preko 600 miliona evra za poboljšanje životnog standarda građana Isplata pomoći penzionerima planirana je najkasnije do 15. septembra ove godine Država Srbija pripremila je novi, obiman paket mera za poboljšanje životnog standarda, čija ukupna vrednost premašuje 600 miliona evra.

Ova podrška obuhvatiće između tri i tri i po miliona građana, ali u samom središtu ovih mera nalaze se naši najstariji sugrađani. Za pomoć penzionerima izdvojeno je čak 377,2 miliona evra, a novac će dobiti svaki od 1.663.438 penzionera u Srbiji. Penzioneri sa nestrpljenjem iščekuju odgovor na pitanje kada će se ovaj značajan iznos naći na njihovim računima. Prema najnovijim informacijama, postoji okviran termin: Do 15. septembra: Direktor PIO fonda, Relja