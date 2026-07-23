Šta se stvarno dešava sa mesom pred istek roka u marketima? Bolje da znate odmah

Blic pre 29 minuta
Šta se stvarno dešava sa mesom pred istek roka u marketima? Bolje da znate odmah
Meso kojem je istekao rok trajanja odmah se uklanja sa polica i tretira kao otpad, bez mogućnosti vraćanja u prodaju Kada se mesu bliži kraj roka, ono se obično prodaje po sniženim cenama ili donira humanitarnim organizacijama Priče o tome kako se u trgovinama "osvežava" staro meso, pere preparatima i lepe nove etikete decenijama kolaju među potrošačima. Međutim, istina je drugačija: propisi su izuzetno strogi, a praksa na terenu mnogo usmerenija na bezbednost nego
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