Šta se stvarno dešava sa mesom pred istek roka u marketima? Bolje da znate odmah

Meso kojem je istekao rok trajanja odmah se uklanja sa polica i tretira kao otpad, bez mogućnosti vraćanja u prodaju Kada se mesu bliži kraj roka, ono se obično prodaje po sniženim cenama ili donira humanitarnim organizacijama Priče o tome kako se u trgovinama "osvežava" staro meso, pere preparatima i lepe nove etikete decenijama kolaju među potrošačima. Međutim, istina je drugačija: propisi su izuzetno strogi, a praksa na terenu mnogo usmerenija na bezbednost nego