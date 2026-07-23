Stiglo 220.000 rešenja: Sve o projektu "Svoj na svome" - šta se zna do sada i koji je sledeći korak? Evo kako upisati nekretninu

Zakon 'Svoj na svome' pokrenut je radi evidentiranja i upisa vlasništva na nepokretnostima koje nisu bile upisane u katastar u Srbiji Do sada je izdato oko 220.000 rešenja, a prioritet u obradi imaju stambene kuće i objekti, posebno u manjim opštinama gde proces ide brže Zakon o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, poznatiji kao projekat "Svoj na svome", pokrenuo je masovnu akciju rešavanja imovinskog statusa stambenih i drugih