Stiglo 220.000 rešenja: Sve o projektu "Svoj na svome" - šta se zna do sada i koji je sledeći korak? Evo kako upisati nekretninu

Blic pre 10 minuta
Stiglo 220.000 rešenja: Sve o projektu "Svoj na svome" - šta se zna do sada i koji je sledeći korak? Evo kako upisati…
Zakon 'Svoj na svome' pokrenut je radi evidentiranja i upisa vlasništva na nepokretnostima koje nisu bile upisane u katastar u Srbiji Do sada je izdato oko 220.000 rešenja, a prioritet u obradi imaju stambene kuće i objekti, posebno u manjim opštinama gde proces ide brže Zakon o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, poznatiji kao projekat "Svoj na svome", pokrenuo je masovnu akciju rešavanja imovinskog statusa stambenih i drugih
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Katastar »

Do kraja godine 600.000 do 800.000 objekata biće upisano u katastar, prioritet porodični stambeni objekti

Do kraja godine 600.000 do 800.000 objekata biće upisano u katastar, prioritet porodični stambeni objekti

Jugmedia pre 16 sati
Do kraja godine planiran upis do 800.000 objekata po zakonu "Svoj na svome"

Do kraja godine planiran upis do 800.000 objekata po zakonu "Svoj na svome"

Nova pre 16 sati
Sofronijević: „Do kraja godine planiran upis do 800.000 objekata po zakonu Svoj na svome“

Sofronijević: „Do kraja godine planiran upis do 800.000 objekata po zakonu Svoj na svome“

Serbian News Media pre 18 sati
Do kraja godine 600.000 do 800.000 objekata biće upisano u katastar

Do kraja godine 600.000 do 800.000 objekata biće upisano u katastar

RTK pre 17 sati
Do jeseni planirano rešavanje 320.000 zahteva za upis objekata u katastar

Do jeseni planirano rešavanje 320.000 zahteva za upis objekata u katastar

Moj Novi Sad pre 17 sati
Katastar ubrzava upis: Do kraja godine planirano od 600.000 do 800.000 novih rešenja

Katastar ubrzava upis: Do kraja godine planirano od 600.000 do 800.000 novih rešenja

Bonitet pre 18 sati
Svoj na svome: U Bujanovcu prijavljivanje još traje zbog dijaspore

Svoj na svome: U Bujanovcu prijavljivanje još traje zbog dijaspore

Bujanovačke pre 18 sati
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Blic pre 29 minuta
Stiglo 220.000 rešenja: Sve o projektu "Svoj na svome" - šta se zna do sada i koji je sledeći korak? Evo kako upisati…

Stiglo 220.000 rešenja: Sve o projektu "Svoj na svome" - šta se zna do sada i koji je sledeći korak? Evo kako upisati nekretninu

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