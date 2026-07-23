Uskoro počinje najmasovniji napad do sada?! "Spremni smo, još nisu pretrpeli dovoljno bola"

Blic pre 4 sati
Uskoro počinje najmasovniji napad do sada?! "Spremni smo, još nisu pretrpeli dovoljno bola"

Tramp je rekao da bi se Izrael pridružio za dva minuta ako bi ga zamolio On nije naveo kada će doneti konačnu odluku Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da ozbiljno razmatra ponovno pokretanje velikih borbenih operacija protiv Irana, uključujući napade koji bi bili obimniji od onih izvedenih tokom operacije "Epski bes".

U intervjuu za Aksios, Tramp je rekao da je "blizu donošenja odluke", ali da je još nije doneo. - Razmatram masovan napad. Veći nego ikada ranije. Blizu sam don donošenja odluke. Spremni smo za to - rekao je Tramp. On nije naveo kada će doneti konačnu odluku, a dvojica američkih zvaničnika potvrdila su za američki portal da takva odluka još nije doneta i da vojsci nisu izdata nova naređenja. Tramp je rekao da bi se Izrael pridružio za dva minuta ako bi ga zamolio,
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