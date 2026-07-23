Nizak vodostaj Dunava otežava uvoz goriva, aktivirane operativne rezerve evrodizela

Srpski energetski sektor suočio se, u jeku letnje potrošnje, sa još jednim izazovom - niskim vodostajem Dunava koji otežava dopremanje goriva i opterećuje elektroenergetski sitem.

U julu je uvezena tek četvrtina planiranih količina naftnih derivata, pa su zalihe naftnih kompanija znatno smanjene. Država je zato odlučila da im dozvoli da koriste operativne rezerve. Tržište goriva u Srbiji se suočava sa višestrukim pritiscima. Cena nafte je nastavila da raste nakon obnavljanja sukoba na Bliskom istoku početkom jula. Brent je u četvrtak dostigao cenu od 100 dolara po barelu, prvi put u poslednja dva meseca. Cena je porasla nakon što su Huti,