Nizak vodostaj Dunava otežava uvoz goriva, aktivirane operativne rezerve evrodizela

Bloomberg Adria pre 6 sati  |  Maja Poznatov
Nizak vodostaj Dunava otežava uvoz goriva, aktivirane operativne rezerve evrodizela

Srpski energetski sektor suočio se, u jeku letnje potrošnje, sa još jednim izazovom - niskim vodostajem Dunava koji otežava dopremanje goriva i opterećuje elektroenergetski sitem.

U julu je uvezena tek četvrtina planiranih količina naftnih derivata, pa su zalihe naftnih kompanija znatno smanjene. Država je zato odlučila da im dozvoli da koriste operativne rezerve. Tržište goriva u Srbiji se suočava sa višestrukim pritiscima. Cena nafte je nastavila da raste nakon obnavljanja sukoba na Bliskom istoku početkom jula. Brent je u četvrtak dostigao cenu od 100 dolara po barelu, prvi put u poslednja dva meseca. Cena je porasla nakon što su Huti,
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