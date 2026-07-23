Trgovina Srbije i Češke dostigla 2,4 milijarde evra, Prag cilja infrastrukturne projekte

Ekonomski odnosi Srbije i Češke jačaju - spoljnotrgovinska razmena raste, a češke kompanije su zainteresovane za veću saradnju, pre svega u infrastrukturnim projektima.

Na političkom planu zvanični Prag podržava napore Srbije da postane deo Evropske unije i Šengenskog prostora, rečeno je posle sastanka zvaničnika dve zemlje u Beogradu. Ekonomski odnosi su bili jedna od glavnih tema razgovora predsednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Češke Andreja Babiša, koji predvodi delegaciju od oko 30 privrednika u dvodnevnoj poseti Beogradu. Vučić je rekao da je sa češkim premijerom razgovarao o ekonomskim pitanjima, novim češkim