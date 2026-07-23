Trgovina Srbije i Češke dostigla 2,4 milijarde evra, Prag cilja infrastrukturne projekte

Bloomberg Adria pre 2 sata  |  Bloomberg Adria
Trgovina Srbije i Češke dostigla 2,4 milijarde evra, Prag cilja infrastrukturne projekte

Ekonomski odnosi Srbije i Češke jačaju - spoljnotrgovinska razmena raste, a češke kompanije su zainteresovane za veću saradnju, pre svega u infrastrukturnim projektima.

Na političkom planu zvanični Prag podržava napore Srbije da postane deo Evropske unije i Šengenskog prostora, rečeno je posle sastanka zvaničnika dve zemlje u Beogradu. Ekonomski odnosi su bili jedna od glavnih tema razgovora predsednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Češke Andreja Babiša, koji predvodi delegaciju od oko 30 privrednika u dvodnevnoj poseti Beogradu. Vučić je rekao da je sa češkim premijerom razgovarao o ekonomskim pitanjima, novim češkim
Otvori na rs.bloombergadria.com

Povezane vesti »

Vučić: Najvažnije da budemo deo jedinstvenog tržišta EU; Babiš: Srbija ima podršku za Šengen i članstvo u EU

Vučić: Najvažnije da budemo deo jedinstvenog tržišta EU; Babiš: Srbija ima podršku za Šengen i članstvo u EU

RTV pre 12 minuta
Ništa novo: Vučić kaže parlamentarni u oktobru ili novembru, predsednički kasnije

Ništa novo: Vučić kaže parlamentarni u oktobru ili novembru, predsednički kasnije

Vranje news pre 17 minuta
Češki i sprski privrednici: Veliki potencijal za unapređenje saradnje u više oblasti

Češki i sprski privrednici: Veliki potencijal za unapređenje saradnje u više oblasti

RTV pre 2 sata
Vučić: Ukupno ulaganje Češke u Srbiju od 2010. 640 miliona evra, ima prostora za unapređenje

Vučić: Ukupno ulaganje Češke u Srbiju od 2010. 640 miliona evra, ima prostora za unapređenje

Serbian News Media pre 2 sata
Premijer Češke: Srbija treba da bude deo EU i Šengena, ako nekome smeta - neka to kaže

Premijer Češke: Srbija treba da bude deo EU i Šengena, ako nekome smeta - neka to kaže

Radio 021 pre 2 sata
Vučić: Najvažnije da budemo deo jedinstvenog tržišta EU; Babiš: Srbija ima podršku i za Šengen i članstvo u EU

Vučić: Najvažnije da budemo deo jedinstvenog tržišta EU; Babiš: Srbija ima podršku i za Šengen i članstvo u EU

RTS pre 2 sata
Mali predstavio projekat EXPO 2027 premijeru Češke: "Temelji za još ubrzaniji privredni rast"

Mali predstavio projekat EXPO 2027 premijeru Češke: "Temelji za još ubrzaniji privredni rast"

B92 pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićEvropska UnijaČeškaŠengen

Politika, najnovije vesti »

Gradonačelnici sa severa Kosova se sastali sa evropskim zvaničnicima

Gradonačelnici sa severa Kosova se sastali sa evropskim zvaničnicima

Danas pre 38 minuta
SNS pred izbore menja računicu: Hoće li biti novih imena na listi?

SNS pred izbore menja računicu: Hoće li biti novih imena na listi?

Radio 021 pre 22 minuta
Vučić: Najvažnije da budemo deo jedinstvenog tržišta EU; Babiš: Srbija ima podršku za Šengen i članstvo u EU

Vučić: Najvažnije da budemo deo jedinstvenog tržišta EU; Babiš: Srbija ima podršku za Šengen i članstvo u EU

RTV pre 12 minuta
Univerzitet u Beogradu: Prosvetna inspekcija sprovela vanredni nadzor zbog izmena Statuta, pružena puna saradnja

Univerzitet u Beogradu: Prosvetna inspekcija sprovela vanredni nadzor zbog izmena Statuta, pružena puna saradnja

Insajder pre 7 minuta
Gradonačelnici opština sa severa Kosova i Metohije sa predstavnicima EU o izazovima sa kojima se suočavaju

Gradonačelnici opština sa severa Kosova i Metohije sa predstavnicima EU o izazovima sa kojima se suočavaju

RTV pre 17 minuta