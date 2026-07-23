Apel Partizana navijačima: Platili smo preko milion i po evra, nemojte štetiti klubu

Danas pre 3 sata  |  N. R.
Apel Partizana navijačima: Platili smo preko milion i po evra, nemojte štetiti klubu

Partizan u četvrtak dočekuje Una Štrasen iz Luksemburga u prvoj utakmici 2. kola kvalfiikacija za Ligu konferencije.

Klub iz Humske zbog prethodne kazne neće imati pomoć celog stadiona, pa je uprava crno-belih osetila potrebnu da se uoči početka novih evriopskih kvalifikacija obrati svojim navijačima. – Umesto da novu evropsku sezonu započnemo pred punim tribinama, Partizan će ovu utakmicu odigrati sa potpuno zatvorenom istočnom tribinom i kapacitetom umanjenim za 10.000 mesta, u skladu sa odlukom Disciplinske komisije UEFA. Bez obzira na broj navijača koji će doći u Humsku,
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