Apel Partizana navijačima: Platili smo preko milion i po evra, nemojte štetiti klubu

Partizan u četvrtak dočekuje Una Štrasen iz Luksemburga u prvoj utakmici 2. kola kvalfiikacija za Ligu konferencije.

Klub iz Humske zbog prethodne kazne neće imati pomoć celog stadiona, pa je uprava crno-belih osetila potrebnu da se uoči početka novih evriopskih kvalifikacija obrati svojim navijačima. – Umesto da novu evropsku sezonu započnemo pred punim tribinama, Partizan će ovu utakmicu odigrati sa potpuno zatvorenom istočnom tribinom i kapacitetom umanjenim za 10.000 mesta, u skladu sa odlukom Disciplinske komisije UEFA. Bez obzira na broj navijača koji će doći u Humsku,