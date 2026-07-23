Drugo pojačanje u Humskoj: Partizan doveo krilo Pariza (VIDEO)

KK Partizan je dobio drugo pojačanje u prelaznom roku posle centra Kevarijusa Hejsa.

Novi član Partizana je postao Lamar Stivens. Doskorašnji košarkaš Pariza i nekadašnji igrač Memfis Grizlisa, Boston Seltiksa i Klivlend Kavalirsa je potpisao sa crno-belima dvogodišnji ugovor, naveo je klub iz Humske. Američki krilni košarkaš je rođen u Filadelfiji, a 9. jula je napunio 29 godina. Stivens će u Beograd stići na početak priprema za sezonu 2026/27. Bonus video: Najbolji potezi Stivensa u Evroligi