Državljanin Srbije ugrizao policajca u Kotoru, fizički napao i partnerku, podneta krivična prijava

Državljanin Srbije A.S. (22) iz Jagodine osumnjičen je za napad na službeno lice i nasilje u porodici, nakon što je u Kotoru, kako se sumnja, povredio policajca tako što ga je ujeo za ruku i fizički napao svoju emotivnu partnerku, prenosi danas RTCG.

Iz Uprave policije saopšteno je da je incident prijavljen u sredu u ranim jutarnjim časovima, nakon što su građani obavestili dežurnu službu da se u naselju Sveta Vrača nalazi muškarac koji se ponaša nasilno i agresivno i ne dozvoljava zaposlenima jednog marketa da priđu objektu. Dolaskom na lice mjesta policija je zatekla A.S., koji je, kako se navodi, udarao po parkiranim vozilima i betonskoj podlozi, pri čemu je sebi naneo povrede i oštetio jedno vozilo.