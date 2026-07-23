Liberijske vlasti zaplenile drogu vrednu 370 miliona dolara, uhapšena osoba sa srpskim pasošem

Vlasti u Liberiji zaplenile su kokain u vrednosti od 370 miliona dolara, a među uhapšenima je i osoba sa srpskim pasošem, javlja danas Bi-Bi-Si.

Kokain je otkriven u utorak u blizini Monrovije. Liberijske vlasti tvrde da se radi o najvećoj zapleni naroktika u istoriji zemlje. Šef policije Gregori Kolman rekao je da su forenzički testovi potvrdili da se radi o kokainu čija je ulična vrednost procenjena na 370 miliona dolara. Među uhapšenima su dva stranca i nekoliko državljana Liberije, ali optužnica još formalno nije podneta. Kolman je izjavio da je policija sprovodila istragu trgovine narkoticima kada su