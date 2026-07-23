Macut: Bezbednost saobraćaja ostaje jedan od prioriteta Vlade Srbije, svaki sačuvan ljudski život je najveći uspeh države

Danas pre 1 sat  |  FoNet
Macut: Bezbednost saobraćaja ostaje jedan od prioriteta Vlade Srbije, svaki sačuvan ljudski život je najveći uspeh države

Premijer Srbije Đuro Macut poručio je danas da bezbednost saobraćaja ostaje jedan od prioriteta Vlade Srbije, jer je, kako je rekao, svaki sačuvan ljudski život najveći uspeh države.

Macut je, na sednici Tela za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima, istakao da rezultati ostvareni zajedničkim radom nadležnih institucija potvrđuju da preventivne mere, dosledna primena propisa i razvoj savremenih rešenja daju konkretne rezultate, ali da zajednički cilj ostaje stvaranje bezbednijih puteva i maksimalna zaštita svih učesnika u saobraćaju, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, koji
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