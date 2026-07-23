Marta Kos se oglasila o kampanji napada na predstavnike civilnog društva u Srbiji

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izrazila je danas zabrinutost zbog kampanja blaćenja i ličnih napada na predstavnike civilnog društva u Srbiji. „U proteklih nekoliko dana, mnogi predstavnici srpskog civilnog društva bili su izloženi kampanjama blaćenja i ličnim napadima“, navela je Kos na društvenoj mreži Iks.

Over the past days, many Serbian civil society representatives have been subjected to smear campaigns and personal attacks. A strong civil society and engaged citizens are an asset to every democracy and essential to a successful enlargement process. They deserve respect and… — Marta Kos (@MartaKosEU) July 22, 2026 Ona je istakla da snažno civilno društvo i angažovani građani predstavljaju vrednost za svaku demokratiju i da su neophodni za uspešan proces proširenja