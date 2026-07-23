Marta Kos se oglasila o kampanji napada na predstavnike civilnog društva u Srbiji

Danas pre 8 sati  |  FoNet
Marta Kos se oglasila o kampanji napada na predstavnike civilnog društva u Srbiji

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izrazila je danas zabrinutost zbog kampanja blaćenja i ličnih napada na predstavnike civilnog društva u Srbiji. „U proteklih nekoliko dana, mnogi predstavnici srpskog civilnog društva bili su izloženi kampanjama blaćenja i ličnim napadima“, navela je Kos na društvenoj mreži Iks.

Over the past days, many Serbian civil society representatives have been subjected to smear campaigns and personal attacks. A strong civil society and engaged citizens are an asset to every democracy and essential to a successful enlargement process. They deserve respect and… — Marta Kos (@MartaKosEU) July 22, 2026 Ona je istakla da snažno civilno društvo i angažovani građani predstavljaju vrednost za svaku demokratiju i da su neophodni za uspešan proces proširenja
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Evropska komesarka Kos: Srpsko civilno društvo zaslužuje poštovanje i slobodu govora

Evropska komesarka Kos: Srpsko civilno društvo zaslužuje poštovanje i slobodu govora

Slobodna Evropa pre 8 minuta
Marta Kos upozorila na napade na civilni sektor u Srbiji: Napadi na aktiviste su neprihvatljivi

Marta Kos upozorila na napade na civilni sektor u Srbiji: Napadi na aktiviste su neprihvatljivi

Vreme pre 38 minuta
Kos: Predstavnici srpskog civilnog društva izloženi kampanjama blaćenja i ličnim napadima

Kos: Predstavnici srpskog civilnog društva izloženi kampanjama blaćenja i ličnim napadima

Nova pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Marta Kos

Politika, najnovije vesti »

Evropska komesarka Kos: Srpsko civilno društvo zaslužuje poštovanje i slobodu govora

Evropska komesarka Kos: Srpsko civilno društvo zaslužuje poštovanje i slobodu govora

Slobodna Evropa pre 8 minuta
Rastu li tenzije uoči godišnjice Oluje: "Neuspeh EU što niko nije odgovarao za zločine, Srbi u Hrvatskoj trpe pritiske"

Rastu li tenzije uoči godišnjice Oluje: "Neuspeh EU što niko nije odgovarao za zločine, Srbi u Hrvatskoj trpe pritiske"

Newsmax Balkans pre 8 minuta
Ko bi mogao da nasledi Antonija Gutereša na čelu UN?

Ko bi mogao da nasledi Antonija Gutereša na čelu UN?

Dojče vele pre 53 minuta
Marta Kos upozorila na napade na civilni sektor u Srbiji: Napadi na aktiviste su neprihvatljivi

Marta Kos upozorila na napade na civilni sektor u Srbiji: Napadi na aktiviste su neprihvatljivi

Vreme pre 38 minuta
Kako se stvarno sastavlja Studentska lista?

Kako se stvarno sastavlja Studentska lista?

Vreme pre 1 sat