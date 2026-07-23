Rubio nakon sastanka sa Lavrovim: SAD spremne da pomognu u okončanju besmislenog rata u Ukrajini, ali se dogovor ne nazire

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je danas da je administracija predsednika Donalda Trampa spremna da pomogne u okončanju „besmislenog rata“ u Ukrajini, ali je da će diplomatija zahtevati kontinuirane napore i nove ideje Rubio, koji je u Manili razgovarao sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovim, rekao je da bi Moskva i Kijev trebalo da imaju podsticaj da okončaju „veoma krvavog rata“ koji je razorio obe strane. Rubio se osvrnuo na zastoj u