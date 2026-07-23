Svetska premijera filma „Sadim svoju ruku u vrt“ na Filmskom festivalu u Veneciji

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Svetska premijera filma „Sadim svoju ruku u vrt“ na Filmskom festivalu u Veneciji

Dugometražni igrani film „Sadim svoju ruku u vrt“, u režiji Borisa Hadžije iz Srbije i Hode Taheri iz Irana, imaće svetsku premijeru u takmičarskom programu Giornate degli Autori, koji se održava u okviru 83.

Međunarodnog filmskog festivala u Veneciji. „Sadim svoju ruku u vrt“ prati Hodu i Borisa, koji odlučuju da se venčaju i tom prilikom okupe svoje porodice u Sremskim Karlovcima. Dok čekaju dolazak prvog deteta, Hoda i Boris počinju da preispituju ideju porodice ne kao nešto dato i stabilno, već kao odnos koji se neprestano iznova gradi, pregovara i menja pod pritiskom distance, granica i društveno-istorijskih prilika. Glavne uloge tumače sami autori, zajedno sa
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