Tramp preti da će napasti iransku infrastrukturu za svaki napad na brod u Ormuskom moreuzu, iz Teherana mu stigao odgovor

Američki predsednik Donald Tramp zapretio je danas da će njegove snage napasti neki most ili elektranu u Iranu svaki put kada Teheran otvori vatru na neki brod u Ormuskom moreuzu. „Od sada, kad god Islamska Republika Iran otvori vatru na brod u Ormuskom moreuzu, bilo raketom, dronom ili bilo kojim drugim uređajem ili oružjem, SAD će bombardovati i uništiti most ili elektranu, uključujući i one koje se nalaze blizu ili unutar glavnog grada Teherana“, napisao je