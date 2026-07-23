Hitno upozorenje za turiste u Grčkoj: Stižu oluje, pljuskovi i moguć grad, evo ko je prvi na udaru

Grčka nacionalna meteorološka služba (EMY) izdala je vanredno upozorenje (Red Alert) zbog naglog pogoršanja vremenskih prilika koje se očekuje od 23. do 25. jula.

Posle višednevnog talasa ekstremnih vrućina, meteorolozi najavljuju jake pljuskove sa grmljavinom, olujni vetar, a u pojedinim delovima zemlje moguć je i grad. Prema prognozama, u petak će nestabilno vreme zahvatiti i sever Grčke, uključujući Halkidiki i Solun, gde se očekuju obilne padavine i snažni udari vetra. Nadležne službe apeluju na građane i turiste da prate zvanične vremenske prognoze i postupaju u skladu sa uputstvima nadležnih organa. Ukoliko primete